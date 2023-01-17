Юдина (Лиходед) Светлана Герольдовна
Место рождения
Дата рождения07.09.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1989
Рождение ребёнка
04.03.1991
Отец ребёнка: Юдин Сергей Альбертович
Рождение ребёнка
30.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юдин Сергей Альбертович