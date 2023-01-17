Юдина (Лиходед) Светлана Герольдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Лиходед) Светлана Герольдовна

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Место рождения

Белогорск, город Белогорск, Амурская область

Дата рождения

07.09.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Бракосочетание
01.04.1989

Муж: Юдин Сергей Альбертович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
04.03.1991

Сын: Юдин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Юдин Сергей Альбертович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
30.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Сергей Альбертович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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