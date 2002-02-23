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Рюмкин Исаак Хаимович
Рюмкин Исаак Хаимович
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Место рождения
Сураж
, Суражский муниципальный район, Брянская область
Дата рождения
02.08.1919
Дата смерти
23.02.2002
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
IR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Сураж
, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
23.02.2002
Клинцы
, город Клинцы, Брянская область
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