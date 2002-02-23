Рюмкин Исаак Хаимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюмкин Исаак Хаимович

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Место рождения

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

02.08.1919

Дата смерти

23.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
23.02.2002
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
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