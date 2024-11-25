Кинеев (Иванова) Марья 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев (Иванова) Марья

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1826

Отец
Васильев Самозвановы Иван1796 г.р.
Мать
(Петрова) Марья1799 г.р.
Супруги
Кинеев Степан Алексеев20.10.1825 г.р.
Дети
(Степанова) Вера26.09.1848 г.р.
(Клюшникова) Акилина Степанова06.06.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Васильев Самозвановы Иван

Мать: (Петрова) Марья

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
11.02.1845

Муж: Кинеев Степан Алексеев

Рождение ребёнка
26.09.1848

Дочь: (Степанова) Вера

Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев

Рождение ребёнка
06.06.1856

Дочь: (Клюшникова) Акилина Степанова

Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев

Рождение ребёнка
04.12.1858

Сын: Кинеев Даниил

Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кинеев Антип

Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кинеев Измаил

Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев

Рождение ребёнка
22.06.1865

Дочь: (Степанова) Агрипена

Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев

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