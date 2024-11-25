Кинеев (Иванова) Марья
женский, родилась 1826
ОтецВасильев Самозвановы Иван1796 г.р.
Мать(Петрова) Марья1799 г.р.
Супруги
Кинеев Степан Алексеев20.10.1825 г.р.
Дети
(Степанова) Вера26.09.1848 г.р.
(Клюшникова) Акилина Степанова06.06.1856 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Васильев Самозвановы Иван
Мать: (Петрова) Марья
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.02.1845
Рождение ребёнка
26.09.1848
Дочь: (Степанова) Вера
Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
06.06.1856
Дочь: (Клюшникова) Акилина Степанова
Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
04.12.1858
Сын: Кинеев Даниил
Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кинеев Антип
Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кинеев Измаил
Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев
Рождение ребёнка
22.06.1865
Дочь: (Степанова) Агрипена
Отец ребёнка: Кинеев Степан Алексеев