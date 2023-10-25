Ревунова Фекла Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревунова Фекла Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1913

Дата смерти

17.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревунов Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алферьева Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клинюшина Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревунов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревунов Евгений Кириллович

Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревунов Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревунов Кирилл Иванович

Смерть
17.10.1972
Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
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