Ревунова Фекла Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1913
Дата смерти17.10.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревунов Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алферьева Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клинюшина Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревунов Евгений Кириллович
Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревунов Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Ревунов Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1972