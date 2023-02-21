Пшеничный Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничный Сергей Александрович

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Место рождения

г. Ульяновск

Дата рождения

07.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1979

Отец: Пшеничный Александр Петрович

Мать: Пшеничнова Нина Николаевна

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
30.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничнова Наталья

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
01.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничнова Наталья

г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничнова Наталья

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