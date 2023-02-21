Пшеничный Сергей Александрович
Место рожденияг. Ульяновск
Дата рождения07.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1979
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
30.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пшеничнова Наталья
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
01.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пшеничнова Наталья
г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пшеничнова Наталья