Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения04.09.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.08.1831
Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Крещение 10.08.1831 г. в селе Вейна в церкви Славущего Воскресения Христова. Восприемник села Вейна священника Николая Михайлова сын Александр и д. Купкова крестьянская дочь Екатерина Иванова.
Рождение
04.09.1831
Отец: Яков Михайлов
Мать: Стефанида Алексеева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Ирина Кириллова
Возраст согласно записи о бракосочетании в метрической книге 29 лет. Запись о рождении в метрической книге за 1849 год.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Илларион Иванов
Мать ребёнка: Ирина Кириллова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Ирина Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Кириллова
Смерть
Неизвестно