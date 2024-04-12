Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Яковлев

Иван Яковлев

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.09.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.08.1831
Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Крещение 10.08.1831 г. в селе Вейна в церкви Славущего Воскресения Христова. Восприемник села Вейна священника Николая Михайлова сын Александр и д. Купкова крестьянская дочь Екатерина Иванова.
Рождение
04.09.1831

Отец: Яков Михайлов

Мать: Стефанида Алексеева

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Ирина Кириллова

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Возраст согласно записи о бракосочетании в метрической книге 29 лет. Запись о рождении в метрической книге за 1849 год.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Илларион Иванов

Мать ребёнка: Ирина Кириллова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Ирина Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Кириллова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close