Дрыгин Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыгин Анатолий Семёнович

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Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.03.1914

Дата смерти

19.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1930 по 1935
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Место жительства
С 1945 по 1956
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1956 по 1961
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1961 по 1985
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1985 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.11.1990
Москва, город федерального значения Москва
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