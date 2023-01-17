Дрыгин Анатолий Семёнович
Место рождения
Дата рождения27.03.1914
Дата смерти19.11.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1935
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Место жительства
С 1945 по 1956
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1956 по 1961
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1961 по 1985
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1985 по 1990
Смерть
19.11.1990