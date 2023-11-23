Гликерия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: неизвестно

Рождение ребёнка
1751

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: неизвестно

Федор Петрович (1751 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Фоминского Даниловского уезда. Впоследствии рукоположен во диакона к церкви села Воскресенского в Куклином углу Дан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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