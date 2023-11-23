Гликерия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: неизвестно
Федор Петрович (1751 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Фоминского Даниловского уезда. Впоследствии рукоположен во диакона к церкви села Воскресенского в Куклином углу Дан... Показать все
Смерть
Неизвестно