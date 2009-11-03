Пантюхова Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантюхов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Пантюхов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантюхов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Пантюхов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантюхов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Пантюхов Алексей
Смерть
03.11.2009
Похороны
Неизвестно
п. Стодолище Смоленской области