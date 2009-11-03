Пантюхова Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюхова Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюхов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Пантюхов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюхов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Пантюхов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюхов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Пантюхов Алексей

Смерть
03.11.2009
Похороны
Неизвестно
п. Стодолище Смоленской области
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