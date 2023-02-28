Зайцева (Антонова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Антонова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Талдом, Талдомский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Антонова Анна (Нюша) Петровна

Талдом, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Николай

Талдом, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Николай

Талдом, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Талдом, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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