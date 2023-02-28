Зайцева (Антонова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно