Коробкина Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1898
Дата смерти18.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Коробкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.07.1930
Сын: Коробкин Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1934
Дочь: Мыскова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Новикова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.10.1939
Дочь: Завгороднева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич
Смерть
18.12.1990