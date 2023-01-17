Коробкина Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкина Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1898

Дата смерти

18.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Коробкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
22.07.1930

Сын: Коробкин Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
10.04.1934

Дочь: Мыскова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Новикова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1939

Дочь: Завгороднева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Коробкин Василий Яковлевич

Смерть
18.12.1990
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
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