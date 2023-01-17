Талдыкина Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Талдыкина Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Талдыкин Ефрем Иудич
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Талдыкин Ефрем Иудич
Смерть
Неизвестно