Талдыкина Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Талдыкина Пелагея Ефремовна

Отец ребёнка: Талдыкин Ефрем Иудич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Ефрем Иудич

Смерть
Неизвестно
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