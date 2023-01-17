Протопопов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1866
Дата смерти27.10.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866
Место жительства
По 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1891
Симбирская губерния
Смерть
27.10.1918
Место жительства
По 1918