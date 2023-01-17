Протопопов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Маресево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.12.1866

Дата смерти

27.10.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Маресево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1866
Маресево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1891
Симбирская губерния
Смерть
27.10.1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1918
Москва, город федерального значения Москва
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