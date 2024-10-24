Дарья Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Неизвестно) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Неизвестно Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Неизвестно) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Неизвестно Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно