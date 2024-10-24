Дарья Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Неизвестно) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Неизвестно Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Неизвестно) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Неизвестно Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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