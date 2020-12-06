Чайка Терентий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Терентий Игоревич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2020

Отец: Чайка Игорь Александрович

Мать: Чайка Екатерина Олеговна

Москва, город федерального значения Москва
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