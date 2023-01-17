Комаров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1905 ст.
Дата смерти17.10.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905 ст.
Восприемники: Красноярские мещане Афанасьев Гавриил Иванович и Мещерякова Вера Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-48 файл 24 номер 35
Смерть
17.10.1907 ст.
Умер от скарлатины в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-58 файл 19