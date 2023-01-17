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Комаров Николай Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.10.1905 ст.

Дата смерти

17.10.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905 ст.

Отец: Комаров Иван Аристархович

Мать: Комарова Зиновия Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Афанасьев Гавриил Иванович и Мещерякова Вера Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-48 файл 24 номер 35
Смерть
17.10.1907 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от скарлатины в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-58 файл 19
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