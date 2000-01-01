Чунак Хатидже
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1974
Дочь: Чунак Эдие Эдемовна
Отец ребёнка: Чунак Эдем Якубович
Рождение ребёнка
29.11.1979
Дочь: Чунак Реян Эдемовна
Отец ребёнка: Чунак Эдем Якубович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чунак Эдем Якубович