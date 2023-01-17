Хамидуллин Шайхислам Хамидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Шайхислам Хамидуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Хамидулла Абдуллин

Мать: Магикамал

Рождение ребёнка
02.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Анерик Шайхисламович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1971
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