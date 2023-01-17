Хамидуллин Шайхислам Хамидуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Хамидулла Абдуллин
Мать: Магикамал
Рождение ребёнка
02.06.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Анерик Шайхисламович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1971