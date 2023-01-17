Драгуева Агафья Григорьевна
Место рожденияАрхангельская губерния, Кемский уезд, Тунгудская волость
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Архангельская губерния, Кемский уезд, Тунгудская волость
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Сухорукова Варвара Мироновна
Отец ребёнка: Драгуев Мирон Иванович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно