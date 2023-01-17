Драгуева Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драгуева Агафья Григорьевна

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Место рождения

Архангельская губерния, Кемский уезд, Тунгудская волость

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельская губерния, Кемский уезд, Тунгудская волость
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Сухорукова Варвара Мироновна

Отец ребёнка: Драгуев Мирон Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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