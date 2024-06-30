Певневец (Ильенко) Анна (Галина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певневец (Ильенко) Анна (Галина) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1944

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1944

Отец: Ильенко Петр Степанович

Мать: Ильенко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
12.06.?

Дочь: Бобченок (Певневец) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Певневец Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.?

Дочь: Головенко (Певневец) Марьяна Ивановна

Отец ребёнка: Певневец Иван Васильевич

Рождение ребёнка
11.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Певневец Иван Васильевич

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