Певневец (Ильенко) Анна (Галина) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1944
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1944
Отец: Ильенко Петр Степанович
Мать: Ильенко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
12.06.?
Дочь: Бобченок (Певневец) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Певневец Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.?
Дочь: Головенко (Певневец) Марьяна Ивановна
Отец ребёнка: Певневец Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Певневец Иван Васильевич