Васильев Станислав Анатольевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1978
Дата смерти11.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1978
Рождение ребёнка
11.05.2000
Сын: Пушкин Андрей Станиславович
Мать ребёнка: Пушкина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
16.07.2002
Дочь: Кристина Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.11.2003