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Васильев Станислав Анатольевич

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Место рождения

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.01.1978

Дата смерти

11.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1978

Отец: Васильев Анатолий Андреевич

Мать: Васильева Галина Борисовна

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.05.2000

Сын: Пушкин Андрей Станиславович

Мать ребёнка: Пушкина Ольга Владимировна

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.07.2002

Дочь: Кристина Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.11.2003
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