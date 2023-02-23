Князькина анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Князькин Николай Степанович
Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Князькина Валентина Степановна
Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1935
Сын: Князькин Виктор Степанович
Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лидия Степановна
Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич
с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно