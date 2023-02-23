Князькина анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князькина анастасия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Князькин Николай Степанович

Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Князькина Валентина Степановна

Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1935

Сын: Князькин Виктор Степанович

Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лидия Степановна

Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1941

Сын: Князькин Петр Степанович

Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князькин Степан Михеевич

с.Ст.Малыкла, Новомалыклинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князькин Степан Михеевич

Смерть
Неизвестно
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