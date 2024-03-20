Рябкова (Франц) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1970
Дочь: Галина Федоровна
Отец ребёнка: Рябков Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Отец ребёнка: Рябков Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябков Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Из Новосибирская область , Маслянино в Германию