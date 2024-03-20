Рябкова (Франц) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова (Франц) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1970

Дочь: Галина Федоровна

Отец ребёнка: Рябков Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Отец ребёнка: Рябков Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Фёдор

Место жительства
Неизвестно
Из Новосибирская область , Маслянино в Германию
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