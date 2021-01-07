Тросяве Абелия Виктриция
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.2021
Дочь: Тросяве Дагни Гекуба
Отец ребёнка: Тросяве Тангай Аристотель
Рождение ребёнка
27.08.2021
Дочь: Тросяве Юнона Гера
Отец ребёнка: Тросяве Тангай Аристотель
Рождение ребёнка
01.10.2021
Дочь: Тросяве Персефона Сакура
Отец ребёнка: Тросяве Тангай Аристотель
Рождение ребёнка
23.02.2022
Отец ребёнка: Тросяве Тангай Аристотель