Тросяве Абелия Виктриция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тросяве Абелия Виктриция

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.2021

Дочь: Тросяве Дагни Гекуба

Отец ребёнка: Тросяве Тангай Аристотель

Рождение ребёнка
27.08.2021

Дочь: Тросяве Юнона Гера

Отец ребёнка: Тросяве Тангай Аристотель

Рождение ребёнка
01.10.2021

Дочь: Тросяве Персефона Сакура

Отец ребёнка: Тросяве Тангай Аристотель

Рождение ребёнка
23.02.2022

Сын: Тросяве Леонардо Бёртон

Отец ребёнка: Тросяве Тангай Аристотель

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