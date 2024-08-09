Марченко Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
05.07.2009

Сын: Марченко Игнат Антонович

Мать ребёнка: Нестерова Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.03.2015

Дочь: Марченко Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Нестерова Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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