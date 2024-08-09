Марченко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестерова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
05.07.2009
Мать ребёнка: Нестерова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
10.03.2015
Дочь: Марченко Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Нестерова Анна Сергеевна