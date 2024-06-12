Усова Елисавета Косьмина
Место рождения
Дата рождения03.09.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1833 ст.
Отец: Усов Козьма
Мать: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №448, стр. 242 актовая запись №30 https://yandex.ru/archive/catalog/7ab387ad-e8b6-41c9-b829-53a9d696e17e/242?center=1213+1867
Крещение
03.09.1833 ст.
Малитвовалъ имя нарекъ и крещеніе совершилъ Свящ. Павелъ Поповъ Восприемники священникъ Павелъ Васильевъ Попов и упомянутого Усова дочь дѣвица Анастасія ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3... Показать все
Смерть
Неизвестно