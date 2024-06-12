Усова Елисавета Косьмина 03.09.1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Елисавета Косьмина

Место рождения

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

03.09.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1813 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1833 ст.

Отец: Усов Козьма

Мать: не указана

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №448, стр. 242 актовая запись №30 https://yandex.ru/archive/catalog/7ab387ad-e8b6-41c9-b829-53a9d696e17e/242?center=1213+1867
Крещение
03.09.1833 ст.
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Малитвовалъ имя нарекъ и крещеніе совершилъ Свящ. Павелъ Поповъ Восприемники священникъ Павелъ Васильевъ Попов и упомянутого Усова дочь дѣвица Анастасія ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3... Показать все
Смерть
Неизвестно

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