Анисия Авросиевна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1898
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.01.1898 Чермы Дмитрий Иосифович Богданов 26 Кишкино Анисия Авросиевна 23 по жениху Юхновщина крестьянин Иван Андреевич по жениху Чермы крестьянин Алексей Николаевич по не... Показать все
Смерть
Неизвестно