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Анисия Авросиевна

Место рождения

Кишкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кишкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1898

Муж: Богданов Дмитрий Иосифович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.01.1898 Чермы Дмитрий Иосифович Богданов 26 Кишкино Анисия Авросиевна 23 по жениху Юхновщина крестьянин Иван Андреевич по жениху Чермы крестьянин Алексей Николаевич по не... Показать все
Смерть
Неизвестно

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