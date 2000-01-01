Гудкова (Гудкова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Степина Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Гудков Семён Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1912
Отец ребёнка: Гудков Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степина Наталья
Отец ребёнка: Гудков Семён Иванович
Смерть
1982
1982