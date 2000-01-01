Гудкова (Гудкова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудкова (Гудкова) Анна Матвеевна

Гудкова (Гудкова) Анна Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Степина Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Гудков Семён Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1912

Сын: Гудков Федор Семенович

Отец ребёнка: Гудков Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степина Наталья

Отец ребёнка: Гудков Семён Иванович

Смерть
1982
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close