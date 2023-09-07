Юрганов Григорий Алексеевич
Место рожденияНовосибирская область , Искитимский район , деревня Бородавкина
Дата рождения22.02.1954
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1976
Дочь: Рудакова (Юрганова) Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
19.12.1980
Сын: Юрганов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область