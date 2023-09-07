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Юрганов Григорий Алексеевич

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Место рождения

Новосибирская область , Искитимский район , деревня Бородавкина

Дата рождения

22.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1954

Отец: Юрганов Алексей Никифорович

Мать: Юрганова (Винокурова) Полина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
25.11.1976

Дочь: Рудакова (Юрганова) Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
19.12.1980

Сын: Юрганов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

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