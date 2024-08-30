Буянова (Горелкина) Екатерина Андреевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буянова (Горелкина) Екатерина Андреевна

Место рождения

Астрахановка Амурская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

14.11.1908

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Горелкин Андрей Кондратьевич

Мать: Горелкина (Рязанова) Мария Варфоломеевна

Астрахановка Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Николай Степанович

Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Николай Степанович

Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Николай Степанович

Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Николай Степанович

Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
12.03.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Николай Степанович

Благовещенск, Амурская область
Смерть
14.11.1908

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