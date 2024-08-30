Буянова (Горелкина) Екатерина Андреевна
Место рожденияАстрахановка Амурская область
Дата рождения1871
Дата смерти14.11.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Астрахановка Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1892
Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1895
Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
12.03.1908
Благовещенск, Амурская область
Смерть
14.11.1908