Чудаева Валентина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Около 1932
Шантарино, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Чудаева Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Чудаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Чудаева Маруся Николаевна
Отец ребёнка: Чудаев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно