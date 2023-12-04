Чудаева Валентина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудаева Валентина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Фоменко Трофим Михайлович

Мать: Фоменко Мария Феодотовна

Бракосочетание
Около 1932

Муж: Чудаев Николай Иванович

Шантарино, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Чудаева Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Чудаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Чудаева Маруся Николаевна

Отец ребёнка: Чудаев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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