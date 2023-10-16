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Крутских Михаил Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Крутских Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Крутских) Федосья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Крутских) Анна михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Крутских Никифор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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