Крутских Михаил Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Крутских Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Крутских) Федосья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Крутских) Анна михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Крутских Никифор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно