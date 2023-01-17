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Белоусов Максим Андреевич

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Место рождения

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Белоусов Андрей Ефимович

Мать: Белоусова Елена

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.08.1927

Дочь: Пашинина Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.12.1929

Сын: Белоусов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1937

Сын: Белоусов Геннадий Максимович

Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1939

Сын: Белоусов Василий Максимович

Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.04.1941

Дочь: Забеляева Нина Максимовна

Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Анна Ивановна

Смерть
1945
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