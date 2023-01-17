Белоусов Максим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Белоусов Андрей Ефимович
Мать: Белоусова Елена
Рождение ребёнка
25.08.1927
Дочь: Пашинина Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1929
Сын: Белоусов Михаил Максимович
Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1937
Сын: Белоусов Геннадий Максимович
Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1939
Сын: Белоусов Василий Максимович
Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1941
Дочь: Забеляева Нина Максимовна
Мать ребёнка: Белоусова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Анна Ивановна
Смерть
1945