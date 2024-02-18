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Глазырина Марфа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1772 и 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1772 и 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1793 и 1795 ст.

Муж: Глазырин Иван Алексеевич

Иван 2м браком, с детьми. Слишком маленькая разница в возрасте между двумя старшими детьми и женой
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Глазырин Василий Иванович

Отец ребёнка: Глазырин Иван Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: (Глазырина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Глазырин Иван Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Глазырин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Глазырин Иван Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Глазырин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Глазырин Иван Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 31 год. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно

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