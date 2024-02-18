Глазырина Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1772 и 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1772 и 1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1793 и 1795 ст.
Иван 2м браком, с детьми. Слишком маленькая разница в возрасте между двумя старшими детьми и женой
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Глазырин Василий Иванович
Отец ребёнка: Глазырин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: (Глазырина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Глазырин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Глазырин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Глазырин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Глазырин Иван Алексеевич
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 31 год. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно