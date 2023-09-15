(Тромпетер) Августа Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.05.1905
Дата смерти27.04.1987
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1905
Отец: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)
Рождение ребёнка
1931
Сын: Прессман Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Прессман Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прессман Яков Матвеевич
Смерть
27.04.1987
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно