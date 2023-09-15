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(Тромпетер) Августа Федоровна

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

24.05.1905

Дата смерти

27.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1905

Отец: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)

Мать: Тромпетер (Гловацкая) Софья Степановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Прессман Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Прессман Яков Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прессман Яков Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.04.1987
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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