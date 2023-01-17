Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Наталья Феофилактовна

Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Ксения Феофилактовна

Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Агриппина Феофилактовна

Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
19.01.1734

Дочь: Домника Феофилактовна

Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1740

Сын: Григорий Феофилактович

Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феофилакт Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1770
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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