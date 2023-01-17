Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Наталья Феофилактовна
Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Ксения Феофилактовна
Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Агриппина Феофилактовна
Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович
Рождение ребёнка
19.01.1734
Дочь: Домника Феофилактовна
Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Феофилакт Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феофилакт Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1770