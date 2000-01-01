(Ильиных) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ильиных) Екатерина

(Ильиных) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Ильиных Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Ильиных Афонасий Алексеевич

Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Зиновья Алексеевна

Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Ильиных Козьма Алексеевич

Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович

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