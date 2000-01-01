(Ильиных) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Ильиных Афонасий Алексеевич
Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Зиновья Алексеевна
Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Ильиных Козьма Алексеевич
Отец ребёнка: Ильиных Алексей Степанович