Янина Валентина Аксайевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Валентина Аксайевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1983

Дочь: Глебова Людмила Владиславовна

Отец ребёнка: Янин Владислав Юрьевич

гор. Свердловск
Рождение ребёнка
16.08.1987

Сын: Янин Дмитрий Владиславович

Отец ребёнка: Янин Владислав Юрьевич

Рождение ребёнка
26.07.2002

Сын: Янин Артем Владиславович

Отец ребёнка: Янин Владислав Юрьевич

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