Янина Валентина Аксайевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1983
Дочь: Глебова Людмила Владиславовна
Отец ребёнка: Янин Владислав Юрьевич
гор. Свердловск
Рождение ребёнка
16.08.1987
Сын: Янин Дмитрий Владиславович
Отец ребёнка: Янин Владислав Юрьевич
Рождение ребёнка
26.07.2002
Отец ребёнка: Янин Владислав Юрьевич