Финота Григорий Кузьмич
Место рожденияс. Николаевка, Борзнянский район, Черниговская область, Украинская ССР
Дата рождения19.03.1921
Дата смерти23.11.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1921
Отец: Финота Кузьма Иванович
Мать: Финота Матрёна
Бракосочетание
1950
После окончания Великой Отечественной войны мой дедушка Григорий был распределен на работу в город Златоуст Челябинской области, где работал в местной кочегарке на ЖД вокзале на должности кочегара пар... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1951
Мать ребёнка: Финота Безносюк Соломия Михайловна
Рождение ребёнка
05.11.1953
Дочь: Финота Плюхина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Финота Безносюк Соломия Михайловна
Рождение ребёнка
04.11.1957
Сын: Финота Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Финота Безносюк Соломия Михайловна
Смерть
23.11.1994
Мой дедушка Гриша прожил хорошую жизнь, не смотря на войну, он всегда радовался жизни. Всегда отмечал свой день рождения 9 мая - так как считал этот день днем своего рождения. Всегда был добрым, никог... Показать все