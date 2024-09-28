Финота Григорий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФинота Григорий Кузьмич

Финота Григорий Кузьмич

avatar

Место рождения

с. Николаевка, Борзнянский район, Черниговская область, Украинская ССР

Дата рождения

19.03.1921

Дата смерти

23.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1921

Отец: Финота Кузьма Иванович

Мать: Финота Матрёна

Бракосочетание
1950

Жена: Финота Безносюк Соломия Михайловна

После окончания Великой Отечественной войны мой дедушка Григорий был распределен на работу в город Златоуст Челябинской области, где работал в местной кочегарке на ЖД вокзале на должности кочегара пар... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1951

Сын: Финота Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Финота Безносюк Соломия Михайловна

Рождение ребёнка
05.11.1953

Дочь: Финота Плюхина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Финота Безносюк Соломия Михайловна

Рождение ребёнка
04.11.1957

Сын: Финота Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Финота Безносюк Соломия Михайловна

Смерть
23.11.1994
Мой дедушка Гриша прожил хорошую жизнь, не смотря на войну, он всегда радовался жизни. Всегда отмечал свой день рождения 9 мая - так как считал этот день днем своего рождения. Всегда был добрым, никог... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.