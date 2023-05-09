Голубева Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дружинин Юрий Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев (Дружинин) Андрей
Отец ребёнка: Дружинин Юрий Вениаминович
Рождение ребёнка
15.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дружинин Юрий Вениаминович