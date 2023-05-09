Голубева Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бочаров Александр

Мать: Соловьева (Середкина) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Дружинин Юрий Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев (Дружинин) Андрей

Отец ребёнка: Дружинин Юрий Вениаминович

Рождение ребёнка
15.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружинин Юрий Вениаминович

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