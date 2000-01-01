Мацкевич Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мацкевич Ипполит Антонович
Отец ребёнка: Мацкевич Антон Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Мацкевич Антон Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
03.10.1872
Дочь: Стефанида Антоновна
Отец ребёнка: Мацкевич Антон Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
20.04.1874
Отец ребёнка: Мацкевич Антон Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
20.12.1875
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Мацкевич Антон Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
02.05.1884
Сын: Мацкевич Николай Антонович
Отец ребёнка: Мацкевич Антон Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
10.03.1888
Сын: Мацкевич Константин Антонович
Отец ребёнка: Мацкевич Антон Яковлевич
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно