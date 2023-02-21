Каранина Прасковья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранина Прасковья Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1916

Отец: Хобрянкин Филип

Мать: Хобрянкина Марина

Рождение ребёнка
04.06.1935

Дочь: Каранина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Каранин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Безденежных Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Каранин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каранин Николай Иванович

Отец ребёнка: Каранин Иван Владимирович

Смерть
Неизвестно
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