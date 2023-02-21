Каранина Прасковья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1916
Отец: Хобрянкин Филип
Мать: Хобрянкина Марина
Рождение ребёнка
04.06.1935
Дочь: Каранина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Каранин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Безденежных Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Каранин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каранин Иван Владимирович
Смерть
Неизвестно