Смирнов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2006
Сын: Смирнов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Ермолаева Марина Александровна
Рождение ребёнка
2012
Сын: Смирнов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ермолаева Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно