Смирнов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2006

Сын: Смирнов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Ермолаева Марина Александровна

Рождение ребёнка
2012

Сын: Смирнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ермолаева Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Марина Александровна

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