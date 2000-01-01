Акулина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Василий Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Власов
Смерть
Неизвестно