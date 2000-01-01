Акулина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Власов

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Власов

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Василий Власов

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Власов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Власов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Василий Власов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Власов

Смерть
Неизвестно
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