Захарова Клавдия Трофимовна 07.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Клавдия Трофимовна

Захарова Клавдия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

06.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: Усков Трофим Степанович

Мать: Ускова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
07.03.1952

Сын: Захаров Генадий Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
12.06.1953

Дочь: Захарова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
10.01.1955

Сын: Захаров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
05.10.1955

Дочь: Алькова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
01.04.1959

Дочь: Малышева Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич

Смерть
06.03.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.