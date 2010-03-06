Захарова Клавдия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1926
Дата смерти06.03.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Отец: Усков Трофим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
07.03.1952
Сын: Захаров Генадий Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
12.06.1953
Дочь: Захарова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
10.01.1955
Сын: Захаров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
05.10.1955
Дочь: Алькова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1959
Дочь: Малышева Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Яковлевич
Смерть
06.03.2010