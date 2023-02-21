Легконравов Ворфоломей Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легконравов Ворфоломей Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Легконравов Демид Леонтьевич

Мать: Легконравова Дарья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Ворфоломеевна

Мать ребёнка: Легконравова Марфа

Рождение ребёнка
1828

Сын: Легконравов Герасим Ворфоломеевич

Мать ребёнка: Легконравова Марфа

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Устинья Ворфоломеевна

Мать ребёнка: Легконравова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легконравова Марфа

Смерть
Неизвестно
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