Легконравов Ворфоломей Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Легконравов Демид Леонтьевич
Мать: Легконравова Дарья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Ворфоломеевна
Мать ребёнка: Легконравова Марфа
Рождение ребёнка
1828
Сын: Легконравов Герасим Ворфоломеевич
Мать ребёнка: Легконравова Марфа
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Устинья Ворфоломеевна
Мать ребёнка: Легконравова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Легконравова Марфа
Смерть
Неизвестно