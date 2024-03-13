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Русанов Фрол Тимофеевич

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Место рождения

Россия, Рязанская область, Раненбургский район, Новополянье

Дата рождения

30.08.1897

Дата смерти

17.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1897

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Россия, Рязанская область, Раненбургский район, Новополянье
Рождение ребёнка
20.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская область, Первомайский район, село Старокленское
Военная служба
10.01.1941
Звание: рядовой, красноармеец, пулеметчик Место призыва: 126453 Боевое подразделение: 1 Завершение боевого пути: Крым Принимал участие: Польша.Германия. Плен: Stalagxia 126453 (с 17.05.1942 ) ГЕРМАНИ... Показать все
Смерть
17.05.1942
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