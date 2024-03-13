Русанов Фрол Тимофеевич
Место рожденияРоссия, Рязанская область, Раненбургский район, Новополянье
Дата рождения30.08.1897
Дата смерти17.05.1942
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1897
Россия, Рязанская область, Раненбургский район, Новополянье
Рождение ребёнка
20.07.1929
Россия, Тамбовская область, Первомайский район, село Старокленское
Военная служба
10.01.1941
Звание: рядовой, красноармеец, пулеметчик Место призыва: 126453 Боевое подразделение: 1 Завершение боевого пути: Крым Принимал участие: Польша.Германия. Плен: Stalagxia 126453 (с 17.05.1942 ) ГЕРМАНИ... Показать все
Смерть
17.05.1942