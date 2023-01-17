Преснов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения06.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1861
Крещение
06.10.1861
Церковь Спаса Нерукотворного образа, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Того ж дому дворовый Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Преснова Домника Прохоровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Преснов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Преснова Домника Прохоровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Преснова Домника Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно