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Преснов Андрей Иванович

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

06.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1861

Отец: Преснов Иван Ипатиевич

Мать: Преснова Матрона Венедиктовна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
06.10.1861
Церковь Спаса Нерукотворного образа, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Того ж дому дворовый Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1887

Сын: Преснов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Преснова Домника Прохоровна

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Преснов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Преснова Домника Прохоровна

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Преснова Домника Прохоровна

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснова Домника Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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