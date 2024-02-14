(Богданова) Вофия Галимуловна
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Богданов Галимулла Идиятуллович
Мать: Богданов (Богданова (Мухаметьянова)) Фатима Мухаметьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Махмут
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Рашит
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Муса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Гайше
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно