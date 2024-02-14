(Богданова) Вофия Галимуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова) Вофия Галимуловна

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Богданов Галимулла Идиятуллович

Мать: Богданов (Богданова (Мухаметьянова)) Фатима Мухаметьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Махмут

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Рашит

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Муса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданова) Гайше

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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