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Лапшин Данила Александрович
Лапшин Данила Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.2008
Пол
Мужской
Отец
Лапшин Александр Анатольевич
Мать
Ненаглядкина Анастасия Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2008
Отец:
Лапшин Александр Анатольевич
Мать:
Ненаглядкина Анастасия Алексеевна
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