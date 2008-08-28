Лапшин Данила Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Данила Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2008

Отец: Лапшин Александр Анатольевич

Мать: Ненаглядкина Анастасия Алексеевна

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